Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым отстыковался от МКС

Решение о досрочном возвращении объяснили появлением проблем со здоровьем у одного из участников миссии. Его личность и предварительный диагноз не раскрываются. В NASA уточнили, что к проблемам со здоровьем привёл инцидент, который не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или травмой.