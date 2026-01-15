Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится экипаж миссии Crew-11, включая российского космонавта Олега Платонова, успешно отстыковался Международной космической станции (МКС). Трансляцию полёта ведёт на своём сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аппарат возвращается на Землю досрочно. Отстыковка была произведена 01:20 мск 15 января. Планируется, что Crew Dragon приводнится у побережья американского штата Калифорния.
Кроме Платонова, на борту корабля находятся американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи. Экипаж миссии Crew-11 прибыл на МКС в августе 2025 года. Команда должна была пробыть на станции ориентировочно до конца февраля 2026 года.
Решение о досрочном возвращении объяснили появлением проблем со здоровьем у одного из участников миссии. Его личность и предварительный диагноз не раскрываются. В NASA уточнили, что к проблемам со здоровьем привёл инцидент, который не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или травмой.
Напомним, ранее американский журнал Scientific American написал, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно передав управление Международной космической станцией российской стороне в связи с необходимостью экипажа миссии Crew-11 вернуться на Землю. По данным издания, астронавт Майкл Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.