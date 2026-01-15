Ричмонд
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану может пройти 15 января

Заседание Совбеза ООН по Ирану может состояться по запросу США 15 января.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в Иране с каждым днем становится все более напряженной. В связи с этим 15 января может пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Такой запрос поступил от американской стороны, пишет ТАСС.

Отмечается, что официально эта информация не подтверждена. Заседание целиком планируется посвятить ситуации в Иране. В настоящий момент не известно, утверждено ли его проведение.

Власти Ирана тем временем ввели меры безопасности. Тегеран закрыл воздушное пространство для полетов со стороны Ирака. Иран закрыл небо в ночь на 15 января. В настоящее время для полетов недоступно воздушное пространство в регионе, находящемся вблизи Ирака. Как долго будут действовать принятые меры — не известно.

