Бастрыкин: СК вернул в бюджет и гражданам России более триллиона рублей

СК России расследовал множество дел разной степени тяжести.
Следственный комитет России за 15 лет обеспечил возмещение ущерба государству и гражданам более чем на один триллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале, опубликовав поздравление председателя СК РФ Александра Бастрыкина ко Дню образования Следственного комитета России.
По словам главы СК, за время существования ведомства его сотрудники проделали масштабную работу по расследованию преступлений различной категории тяжести. «Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей», — говорится в тексте поздравления, опубликованного в telegram-канале Следственного комитета.
Бастрыкин указал, что за 15 лет следователи завершили производство 1,7 миллиона уголовных дел. По данным СК, к ответственности привлечены 1,85 миллиона человек. Среди них свыше 346 тысяч фигурантов дел о коррупционных преступлениях. Ведомство подчеркивает, что речь идет как о чиновниках разных уровней, так и о представителях коммерческих структур.
В поздравительном обращении отмечается, что обеспечение возмещения ущерба — одно из ключевых направлений работы следователей. В тексте говорится, что СК добивается ареста имущества обвиняемых, наложения ограничений на счета и иные активы, чтобы обеспечить возможную компенсацию потерпевшим и бюджету. В ведомстве считают, что такой подход повышает доверие граждан к правоохранительной системе.
День образования Следственного комитета России ежегодно отмечается 15 января. Ведомство было создано как самостоятельный федеральный государственный орган в 2011 году. В этот день в следственных управлениях по регионам традиционно подводят итоги работы, чествуют отличившихся сотрудников и вспоминают погибших при исполнении служебного долга.