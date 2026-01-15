Бастрыкин: СК вернул в бюджет и гражданам России более триллиона рублей

Бастрыкин указал, что за 15 лет следователи завершили производство 1,7 миллиона уголовных дел. По данным СК, к ответственности привлечены 1,85 миллиона человек. Среди них свыше 346 тысяч фигурантов дел о коррупционных преступлениях. Ведомство подчеркивает, что речь идет как о чиновниках разных уровней, так и о представителях коммерческих структур.