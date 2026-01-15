Что ждёт уральцев в 2026 году

Жителей Свердловской области ждёт серьёзное повышение тарифов ЖКХ. Плату за коммуналку будут повышать в два этапа. С января 2026 года рост составит 1,7% (в связи с повышением базовой ставки налога на добавленную стоимость), но это — только цветочки. С 1 октября тарифы увеличатся на 9,7%, но есть исключения. В Екатеринбурге предельный индекс определён в размере 12,9% — в связи с переходом города на новую схему оплаты теплоснабжения (метод «альтернативной котельной»). Для Красноуральска и Рефтинского рост составит 15,32% и 20% (об этом губернатора попросили местные депутаты, «спасибо» им). В этих муниципалитетах действуют инвестиционные программы в сфере теплоснабжения и ХВС. Кроме того, в наступившем году свердловчане будут больше платить за капремонт. Размер взносов — 18,81 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры в месяц. Для сравнения: в прошлом году он составлял 17,48 рубля. Таким образом стоимость «квадрата» увеличится на 1,33 рубля (7,61%).