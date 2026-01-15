Что ждёт уральцев в 2026 году

Наступивший год сулит уральцам большие изменения — в политике, экономике, социальной и культурной жизни региона. Не все они внушают оптимизм, но, как говорится, все перемены — к лучшему!
В единый день голосования
Главными политическими событиями в 2026 году на Урале, несомненно, станут выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Планируется, что они состоятся 20 сентября — в единый день голосования. Тогда же обновятся составы дум в 34 муниципалитетах региона. Основная борьба за места в парламентах развернётся между пятью партиями. Эксперты уверены, что одним из основных трендов предвыборных кампаний будет широкое привлечение ветеранов СВО.
По неофициальной информации, местные власти получили установку федерального центра: обеспечить явку не менее 55% избирателей региона. Кроме того, скоро заканчиваются полномочия действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В феврале депутатам гордумы столицы Урала предстоит утвердить нового мэра. Политические партии и общественные организации уже выдвинули на этот пост семь кандидатов. Фаворит известен, однако сюрпризы не исключены. Стоит также отметить, что в 2026 году в регионе будут избираться главы 20 территорий.
Тарифы на вырост
Жителей Свердловской области ждёт серьёзное повышение тарифов ЖКХ. Плату за коммуналку будут повышать в два этапа. С января 2026 года рост составит 1,7% (в связи с повышением базовой ставки налога на добавленную стоимость), но это — только цветочки. С 1 октября тарифы увеличатся на 9,7%, но есть исключения. В Екатеринбурге предельный индекс определён в размере 12,9% — в связи с переходом города на новую схему оплаты теплоснабжения (метод «альтернативной котельной»). Для Красноуральска и Рефтинского рост составит 15,32% и 20% (об этом губернатора попросили местные депутаты, «спасибо» им). В этих муниципалитетах действуют инвестиционные программы в сфере теплоснабжения и ХВС. Кроме того, в наступившем году свердловчане будут больше платить за капремонт. Размер взносов — 18,81 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры в месяц. Для сравнения: в прошлом году он составлял 17,48 рубля. Таким образом стоимость «квадрата» увеличится на 1,33 рубля (7,61%).
Жизнь налаживается?
При этом прирост реальной зарплаты ожидается на 2% к уровню предыдущего года. В январе увеличатся оклады бюджетников. Социальные выплаты для льготных категорий свердловчан вырастут на 4%. В частности, размер областного материнского капитала, который предоставляется семьям, родившим или усыновившим третьего или последующего ребёнка, составит 182 493 рубля, а в случае рождения трёх детей одновременно — 272 738 рублей. До 625 рублей увеличится ежемесячное пособие на междугородний проезд для школьников из многодетных семей. Выплата на покупку школьной формы составит 6 521 рубль.
Библиотечная столица
Екатеринбург в 2026 году станет библиотечной столицей России. Почётное звание городу присвоила Российская библиотечная ассоциация (РБА) по итогам ежегодного конкурса. В мегаполисе пройдут десятки мероприятий, посвященные библиотечному делу, в том числе — федерального уровня: читательские марафоны, книжные фестивали, интеллектуальные турниры. Самое крупное событие — Всероссийский библиотечный конгресс — состоится весной и соберёт около двух тысяч экспертов. Стоит также отметить, что сегодня в регионе насчитывается 828 библиотек. За последние пять лет было открыто 27 новых учреждений.
Мечтать полезно
Есть надежда, что в 2026 году в Екатеринбурге всё-таки начнутся работы, связанные со строительством второй ветки метрополитена. По данным городских властей, на федеральную поддержку можно рассчитывать при 140−150 тысячах пассажиров в день. Однако уже сейчас пассажиропоток уральской подземки составляет около 160 тысяч человек в сутки.
«У нас были представители “Московского Метростроя”, мы проехали по всей трассе, были в депо. Уже есть чёткое понимание, как двигаться в этом направлении. Сегодня нагрузка на метро огромная, и я очень надеюсь, что эта мечта воплотится», — сказал градоначальник.
День ветеранов
С этого года Свердловская область 1 июля будет официально отмечать День ветеранов боевых действий. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер по просьбе ряда общественных организаций. Памятная дата посвящена людям, которые принимали участие в боевых действиях, защищая интересы страны. Это бойцы СВО, участники Афганской и двух чеченских войн, военной операции в Сирии и других вооружённых конфликтов. Кроме того, в наступившем году начнут действовать новые меры поддержки воинов и членов их семей. В частности, они будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога — вне зависимости от мощности двигателя авто. Льгота будет распространяться на период с 2022 года.
Достояние всех горожан
В августе жителям Екатеринбурга вернут скульптуры легендарного уральского художника Валерия Гаврилова. 17 деревянных фигур из серии «Освобождённый труд» почти полвека простояли под открытым небом в парке Лесоводов России. Но под воздействием солнца, дождя и ветра они стали разрушаться. Летом прошлого года специалисты аккуратно демонтировали шедевры, перевезли их в ЦПКиО им. В. В. Маяковского и поместили на хранение в специально построенный ангар, где они проходят реставрацию. После того, как идолов приведут в порядок, их поселят в музее под открытым небом на территории парка (с продуманным освещением, дорожками и видеонаблюдением) и сделают достоянием жителей и гостей Екатеринбурга. Доступ к ним будет свободным для всех. Экспозицию собираются открыть к 50-летию создания скульптур.
Ждём президента!
В сентябре 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодёжи. Соответствующий указ подписал глава государства. Цель масштабного мероприятия — развитие международного молодёжного сотрудничества, а его подготовкой займётся АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи». Планируется, что осенью в мегаполисе соберутся 10 тысяч молодых лидеров со всего мира в возрасте от 14 до 35 лет: пять тысяч участников со всех регионов России и пять тысяч из дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья. Это представители самых разных направлений — науки, информационных технологий, бизнеса, спорта и других сфер. Организаторы обещают «невероятные открытия, новые форматы и незабываемую атмосферу будущего, которое мы строим вместе». К подготовке фестиваля предполагается привлечь порядка двух тысяч волонтёров. По неофициальной информации, на открытие может приехать президент России Владимир Путин.