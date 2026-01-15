В ямальском селе больше нельзя вызвать пожарных по номеру 01

С 1 января в селе Мыс Каменный Ямальского района ЯНАО номер 01 для вызова пожарной службы больше не действует, его обслуживание официально прекращено. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях введен новый телефонный номер. Об этом сообщили в ЕДДС Ямальского района.