В ямальском селе больше нельзя вызвать пожарных по номеру 01

Теперь для связи с пожарной частью нужно набирать мобильный номер +7 904 455 87 39.
С 1 января в селе Мыс Каменный Ямальского района ЯНАО номер 01 для вызова пожарной службы больше не действует, его обслуживание официально прекращено. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях введен новый телефонный номер. Об этом сообщили в ЕДДС Ямальского района.
«Уважаемые жители и гости села Мыс Каменный, сообщаем, что с 1 января 2026 года Ямало‑Ненецкий филиал ПАО “Ростелеком” в пожарной части по охране села Мыс Каменный прекратил обслуживание аналогового телефонного номера 01. Для организации приема сообщений в ПЧ по охране села Мыс Каменный введен номер мобильного телефона +7 904 455 87 39», — сказано в сообщении службы ВКонтакте.
