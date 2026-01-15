Politico: Каллас предложила депутатам выпивать на фоне мировой нестабильности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем отреагировала на недавние заявления Каи Каллас. Глава евродипломатии высказалась о смене власти в Иране. На это Мария Захарова отметила, что заявления Каи Каллас грубо нарушают все принятые дипломатические нормы. Официальный представитель МИД назвала ее речь странной, так как она «занимается как бы дипломатией». При этом Кая Каллас желает падения режима Ирана.