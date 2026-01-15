Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Каллас предложила депутатам выпивать на фоне мировой нестабильности

Каллас пошутила о необходимости спиртного из-за происходящего в мире.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила перед депутатами Европарламента. Они обсудили мировую обстановку. По словам Каи Каллас, пора начать выпивать. Об этом она пошутила во время обсуждения мировой нестабильности, пишет издание Politico.

Кая Каллас при этом заявила, что не злоупотребляет спиртным. Однако происходящее в мире способно подтолкнуть к вредной привычке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем отреагировала на недавние заявления Каи Каллас. Глава евродипломатии высказалась о смене власти в Иране. На это Мария Захарова отметила, что заявления Каи Каллас грубо нарушают все принятые дипломатические нормы. Официальный представитель МИД назвала ее речь странной, так как она «занимается как бы дипломатией». При этом Кая Каллас желает падения режима Ирана.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше