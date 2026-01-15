Ричмонд
Соседи пожаловались участковому на почистившего улицу от снега мужчину

Жители города Орши в Белоруссии пожаловались в милицию на соседа, который почистил их улицу от снега. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Мужчина по имени Артем захотел помочь соседям по улице и, кроме своего участка, очистил дорогу перед другими домами от снега. Убранный снег он сгребал к заборам, так как другого подходящего для этого места рядом не было. В результате соседи возмутились увиденным и потребовали «забрать снег себе». Они запретили чистить оставшуюся часть улицы, а потом обратились к участковому. Приехавшие на место правоохранители одобрили поступок мужчины и взяли у него объяснительную.

На следующий день на неочищенный участок не смогла заехать машина скорой помощи. После того как Артем опять стал чистить улицу от снега, соседи пригрозили ему новой жалобой, и в ближайшие дни к нему снова придет участковый.

— Куда мир катится… Какие люди злые стали, — пожаловался он в соцсетях, рассказав об этом инциденте.

Пользователи в комментариях поддержали его и предложили оплатить штраф, если его выпишут, сказано в публикации.

После разгула циклона «Фрэнсис» в Москве и Московской области выпало большое количество снега. Высота сугробов превысила десятки сантиметров. Как очистить дачный участок от снега без сильного удара по кошельку — в материале «Вечерней Москвы».