Соседи пожаловались участковому на почистившего улицу от снега мужчину

Жители города Орши в Белоруссии пожаловались в милицию на соседа, который почистил их улицу от снега. Об этом написал Telegram-канал Mash.
Мужчина по имени Артем захотел помочь соседям по улице и, кроме своего участка, очистил дорогу перед другими домами от снега. Убранный снег он сгребал к заборам, так как другого подходящего для этого места рядом не было. В результате соседи возмутились увиденным и потребовали «забрать снег себе». Они запретили чистить оставшуюся часть улицы, а потом обратились к участковому. Приехавшие на место правоохранители одобрили поступок мужчины и взяли у него объяснительную.
На следующий день на неочищенный участок не смогла заехать машина скорой помощи. После того как Артем опять стал чистить улицу от снега, соседи пригрозили ему новой жалобой, и в ближайшие дни к нему снова придет участковый.
— Куда мир катится… Какие люди злые стали, — пожаловался он в соцсетях, рассказав об этом инциденте.
Пользователи в комментариях поддержали его и предложили оплатить штраф, если его выпишут, сказано в публикации.
