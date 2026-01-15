Соседи пожаловались участковому на почистившего улицу от снега мужчину

Мужчина по имени Артем захотел помочь соседям по улице и, кроме своего участка, очистил дорогу перед другими домами от снега. Убранный снег он сгребал к заборам, так как другого подходящего для этого места рядом не было. В результате соседи возмутились увиденным и потребовали «забрать снег себе». Они запретили чистить оставшуюся часть улицы, а потом обратились к участковому. Приехавшие на место правоохранители одобрили поступок мужчины и взяли у него объяснительную.