В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Саратова (Гагарин) временно введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит временный характер и обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
