Новый автобусный маршрут появится в Хабаровске

Новый маршрут № 20 свяжет Железнодорожный вокзал и Индустриальный парк в Хабаровске. Он будет введён с 16 января, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Ежедневное расписание движения автобуса включает следующее количество рейсов:
Отправления от железнодорожного вокзала: 07:13, 08:45, 10:40, 12:12, 13:44, 15:16, 17:10, 18:42, 20:09, 21:36;
Отправления от остановки «Индустриальный парк»: — 06:28, 07:55, 09:27, 11:22, 12:54, 14:26, 15:58, 17:52, 19:24, 20:51.
Уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (0+), либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что с 16 января стоимость проезда на маршрутах 25−1, 10, 40 и 73 будет составлять 65 рублей.