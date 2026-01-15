Врачи ККБ № 2 во Владивостоке помогли ребёнку с тяжёлой травмой челюсти

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ККБ № 2 и главный внештатный специалист Приморского края по профилю Алексей Романчук отметил, что такие повреждения особенно опасны, так как затрагивают зоны роста нижней челюсти и при неблагоприятном течении могут привести к изменению пропорций лицевого скелета и формированию нарушений прикуса.