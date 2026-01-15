Врачи ККБ № 2 во Владивостоке помогли ребёнку с тяжёлой травмой челюсти

Врачи Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке провели сложную операцию шестилетнему жителю Приморья с множественными переломами нижней челюсти, полученными при столкновении на снежной горке с другим ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Приморского края, уточнив, что ребёнка экстренно доставила в стационар из Фокино бригада скорой помощи.
По данным ведомства, обследование показало внутрисуставные переломы нижней челюсти с одновременным вывихом суставных отростков с обеих сторон.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ККБ № 2 и главный внештатный специалист Приморского края по профилю Алексей Романчук отметил, что такие повреждения особенно опасны, так как затрагивают зоны роста нижней челюсти и при неблагоприятном течении могут привести к изменению пропорций лицевого скелета и формированию нарушений прикуса.
В краевом Минздраве пояснили, что вмешательство относилось к высокотехнологичным: хирургическая бригада восстановила анатомически правильное положение костей и выполнила фиксацию суставов, при этом операция продолжалась более двух часов.
Послеоперационный период, по информации больницы, протекал без осложнений, и уже через неделю мальчика выписали домой.
Лечащий врач Алексей Фуксман сообщил, что ребёнок активно восстанавливается и при дальнейшем соблюдении рекомендаций специалистов сможет вернуться к привычной для своего возраста жизни.