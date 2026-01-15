Возраст перестаёт играть роль: Life.ru узнал, как сменить профессию после 45 и не потерпеть фиаско

Самые удачные переходы получаются тогда, когда человек не обнуляет себя, а переносит опыт в новую роль. Это может быть управление проектами, обучение и наставничество, HR-функции, клиентские и операционные роли — там, где важны здравый смысл, ответственность и умение работать с людьми.
Зилина Султанова.
Карьерный консультант, HR-эксперт.
А вот от «быстрых» курсов смены профессии HR-эксперт предостерегла.
«Если вам обещают быстрый переход и высокий доход за пару месяцев — скорее всего, разочарование будет сильнее результата. Хороший курс всегда про практику: реальные задачи, понятных преподавателей и честный разговор о том, где выпускники находят работу, а где — нет», — подчеркнула Султанова.
Эксперт добавила, что на собеседованиях люди старше 45 лет часто мешают сами себе, пытаясь казаться моложе.
«Но работодателям это не нужно. Им важно понять, чем вы будете полезны здесь и сейчас, какие проблемы умеете решать и почему с вами будет спокойно работать. Когда это проговорено, возраст перестает играть решающую роль», — отметила Султанова.
По её словам, страхи компаний относительно зрелых кандидатов обычно стандартные — работодатели опасаются, что таким сотрудникам будет сложно обучаться и адаптироваться, но опыт показывает обратное.
«Зрелые кандидаты чаще приходят осознанно, быстрее входят в роль и реже меняют работу. Поэтому успешное переобучение — это не вопрос возраста, а вопрос реалистичных ожиданий и правильно выбранной стратегии», — заключила эксперт.
