Кинотеатр «Победа» в Новосибирске отмечает 100-летие своего открытия

Во время Великой Отечественной войны кинотеатр прекратил работу и использовался как цех эвакуированного из Ленинграда завода имени Коминтерна для производства боеприпасов. Кино вернулось в стены здания лишь в 1952 году после восстановления: появился неоклассический фасад с восьмиколонным портиком и арочными стенами, а кинотеатр получил название «Победа». В 1959 году построили пристройку с широким экраном на 960 мест.