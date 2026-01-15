Кинотеатр «Победа» в Новосибирске отмечает 100-летие своего открытия

Знаменитый новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетие. Ровно 100 лет назад, 15 января 1926 года, открылся кинозал «Пролеткино», ставший предшественником современного киноцентра и одним из главных культурных символов города. Об этом пишет Vn.ru.
Изначально «Пролеткино» входил в комплекс Дворца труда и задумывался как крупнейший кинотеатр Новосибирска. Хотя амбициозный проект с изображением серпа и молота так и не был завершён, зал быстро завоевал популярность. В 1936 году здание было перестроено по проекту архитектора Виталия Масленникова и получило имя «Октябрь».
Во время Великой Отечественной войны кинотеатр прекратил работу и использовался как цех эвакуированного из Ленинграда завода имени Коминтерна для производства боеприпасов. Кино вернулось в стены здания лишь в 1952 году после восстановления: появился неоклассический фасад с восьмиколонным портиком и арочными стенами, а кинотеатр получил название «Победа». В 1959 году построили пристройку с широким экраном на 960 мест.
В эпоху «оттепели» и «развитого социализма» «Победа» стала культурным флагманом, здесь проходили премьеры советских фильмов, показывалось европейское независимое кино, проводились просветительские лекции. Посещение кинотеатра всегда было событием для горожан: перед сеансами звучал джаз, а в буфете предлагались прохладительные напитки.
Кинотеатр продолжал развиваться, в 1967 году установили уличный экран для киножурналов и мультфильмов. В 2006 году «Победа» прошла масштабную реконструкцию с участием специалистов из Европы и США — здание обновили внутри, сохранив исторический облик фасада. Сегодня «Победа» остаётся современным городским киноцентром, объединяющим культурные традиции и современное искусство Новосибирска.