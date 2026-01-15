Глава новосибирского отделения «Опоры России» Салов раскритиковал налоговую реформу

Салов также отметил, что поправки в постановление мэрии о размещении объектов общественного питания и новые ограничения по расстоянию от учебных заведений помогли спасти многие предприятия. Однако увеличение арендной платы и строгие требования к поддержке усугубляют положение малого бизнеса.