Глава новосибирского отделения «Опоры России» Салов раскритиковал налоговую реформу

В Новосибирске глава регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов в беседе с изданием Сиб.фм выразил недовольство налоговой реформой 2026 года.

Источник: Сайт новосибирского отделения "Опора России"

По мнению Салова, изменения в налоговой системе идут в неправильном направлении. Увеличение налогов и усложнение бюрократии угрожают прибыльности малого бизнеса. Предприниматель сталкивается с выбором: закрыть дело или оптимизировать его. Однако повышение налогов не стимулирует рост.

Салов также отметил, что поправки в постановление мэрии о размещении объектов общественного питания и новые ограничения по расстоянию от учебных заведений помогли спасти многие предприятия. Однако увеличение арендной платы и строгие требования к поддержке усугубляют положение малого бизнеса.

По информации от «Опоры России», почти 20% предпринимателей намерены закрыть свои дела из-за новых правил. Салов подчеркнул, что нынешняя политика может привести к уходу бизнеса в теневой сектор и сокращению числа малых предприятий.

Государственная поддержка остаётся недостаточной для преодоления этих трудностей, отметил Салов. Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожают до конца января в России.

Татьяна Картавых.