Полис ОСАГО подешевеет для некоторых водителей: кто сможет сэкономить

Он добавил, что для того, чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО, водителям нужно ездить без аварий и соблюдать правила дорожного движение. При этом не стоит выбирать самый дешевый полис, а стоит изучить работу страховой компании. Возможно стоит заплатить чуть дороже, но быть уверенным в том, что выплаты не придется ждать слишком долго, рассказал Ярослав Остудин в беседе с «Прайм».