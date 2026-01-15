Полис ОСАГО подешевеет для некоторых водителей: кто сможет сэкономить

Для некоторых водителей стоимость полиса ОСАГО снизится, но для других она вырастет, рассказал эксперт по страхованию Ярослав Остудин. Он объяснил, что все дело в изменении тарифного коридора, который регулируется Центробанком РФ.
В декабре 2025 года Центробанк на 15% изменил максимальные и минимальные тарифы на ОСАГО, напомнил специалист. Это означает, что стоимость полиса будет больше зависеть от самого водителя и его аккуратности на дороге, пояснил эксперт. Для некоторых водителей ОСАГО подорожает, но за счет этого другие водители получат небольшую скидку.
Он добавил, что для того, чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО, водителям нужно ездить без аварий и соблюдать правила дорожного движение. При этом не стоит выбирать самый дешевый полис, а стоит изучить работу страховой компании. Возможно стоит заплатить чуть дороже, но быть уверенным в том, что выплаты не придется ждать слишком долго, рассказал Ярослав Остудин в беседе с «Прайм».
Сергей Ветров.