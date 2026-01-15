Новосибирцам объяснили правила использования увлажнителей воздуха зимой

Эксперты отмечают, что увлажнители можно применять в жилых помещениях, если соблюдать простые правила. В первую очередь важно контролировать уровень влажности. Использовать прибор имеет смысл, если показатель опускается ниже 40%. Узнать это можно с помощью гигрометра или встроенного датчика, если он есть в устройстве.