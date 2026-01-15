Ричмонд
Новосибирцам объяснили правила использования увлажнителей воздуха зимой

Специалисты рассказали, когда такие приборы действительно нужны, какой уровень влажности считается безопасным и почему неправильное использование может создать проблемы в доме.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирских квартирах всё чаще используют увлажнители воздуха, особенно зимой, когда из-за отопления воздух становится сухим. Специалисты рассказали, в каких случаях такие приборы действительно нужны и на что стоит обратить внимание при их использовании.

Эксперты отмечают, что увлажнители можно применять в жилых помещениях, если соблюдать простые правила. В первую очередь важно контролировать уровень влажности. Использовать прибор имеет смысл, если показатель опускается ниже 40%. Узнать это можно с помощью гигрометра или встроенного датчика, если он есть в устройстве.

Если влажность достигает 60% и выше, от увлажнителя лучше отказаться. В таких условиях повышается риск появления плесени и активного размножения микроорганизмов, которые могут негативно сказаться на микроклимате в квартире.

Особое внимание специалисты советуют уделять уходу за прибором:

«Регулярно меняйте воду в приборе и тщательно мойте его, чтобы не допустить размножения опасных бактерий», — сообщили в ведомстве.

Также эксперты напоминают, что даже при наличии техники не стоит забывать о простых и проверенных способах поддержания нормального микроклимата — регулярном проветривании комнат и влажной уборке.