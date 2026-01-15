Врачи Владивостока лечат военнослужащего, перенесшего инсульт после ранения

Пациент был мобилизован в 2022 году. Получив серьезное ранение в зоне боевых действий, он прошел первые этапы лечения у хирургов в Москве, а затем был направлен во Владивосток, в госпиталь Тихоокеанского флота. Позже на фоне восстановления у военнослужащего случился инсульт, сопровождавшийся онемением и слабостью конечностей.