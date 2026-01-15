Врачи Владивостока лечат военнослужащего, перенесшего инсульт после ранения

Врачи Дальзаводской больницы во Владивостоке проводят лечение и реабилитацию 45-летнего участника специальной военной операции. Мужчина был переведен в гражданское медучреждение из военного госпиталя после того, как у него диагностировали ишемический инсульт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Пациент был мобилизован в 2022 году. Получив серьезное ранение в зоне боевых действий, он прошел первые этапы лечения у хирургов в Москве, а затем был направлен во Владивосток, в госпиталь Тихоокеанского флота. Позже на фоне восстановления у военнослужащего случился инсульт, сопровождавшийся онемением и слабостью конечностей.
В Дальзаводской больнице пациенту назначили комплексную медикаментозную терапию и провели коррекцию артериального давления. Сейчас с ним работают реабилитологи и специалисты по лечебной физкультуре.
На данный момент врачи оценивают состояние мужчины как стабильное и удовлетворительное. После выписки его планируют перевести обратно в госпиталь ТОФ для завершения лечения основного ранения. Сам военнослужащий намерен после полного выздоровления вернуться к службе.