В РФ планируют обязать банки отчитываться по новой форме: как будут выявлять мошенников

В России с 2027 года планируют изменить форму отчетности банков. Их могут обязать предоставлять данные о мошеннических операциях по выдаче наличных. Новая форма отчетности будет направлена на борьбу с аферистскими схемами. Планируется, что проект вступит в силу 1 января 2027 года, следует из документа на сайте Банка России.
Как сказано в тексте, предложения по проекту принимаются до 26 января 2026 года. Банки, как планирует регулятор, будут тщательно следить за операциями по выдаче средств без добровольного согласия физического лица. При этом в отчете будут также учитываться действия человека, совершенные под влиянием мошенников. То есть в тех случаях, когда физлицо дает согласие под воздействием обмана.
«Вводится в действие новая форма отчетности 0409073 “Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов” в целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам — физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента», — сказано в тексте проекта ЦБ.
Отмечается, что банки также обязаны уведомлять клиента при выявлении признаков мошенничества при снятии средств. Они также должны ограничить операции с наличными в банкоматах на 48 часов до 50 тысяч рублей в день.
В Центробанке также дали пояснения по услугам микрофинансовых организаций. По данным Банка России, они востребованы среди россиян. С помощью микрофинансовых организаций граждане могут за короткий срок получить заем. Именно поэтому запретить их в России нельзя.
Тем временем украинские мошенники начали тестировать в РФ новую схему обмана. Злоумышленники используют поддельные уведомления от портала «Госуслуги». Мошенники отправляют письма, где утверждают, что в Киеве якобы обнаружен вход в личный кабинет жертвы с нового устройства. Далее преступники предлагают пользователю обратиться в службу поддержки по указанному номеру. Так россиян втягивают в мошеннические схемы.