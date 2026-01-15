В РФ планируют обязать банки отчитываться по новой форме: как будут выявлять мошенников

Как сказано в тексте, предложения по проекту принимаются до 26 января 2026 года. Банки, как планирует регулятор, будут тщательно следить за операциями по выдаче средств без добровольного согласия физического лица. При этом в отчете будут также учитываться действия человека, совершенные под влиянием мошенников. То есть в тех случаях, когда физлицо дает согласие под воздействием обмана.