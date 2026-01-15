Ряд автобусов в Астане не выйдет на линию из-за морозов

«В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 327, 328, 329», — заявили в компании.
Остальные пригородные маршруты — на линии. Отметим, что ранее в Астане из-за ухудшения погодных условий некоторым видам транспорта ограничили выезд из города по всем направлениям — ограничения коснулись общественного транспорта и машин с дизельными двигателями.
Кроме того, всех школьников столицы 15 января отправили на «дистанционку».