Ряд автобусов в Астане не выйдет на линию из-за морозов

Астанчан предупредили, что в связи с плохими погодными условиями некоторые пригородные маршруты не выйдут на линию, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Источник: Nur.kz

«В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 327, 328, 329», — заявили в компании.

Остальные пригородные маршруты — на линии. Отметим, что ранее в Астане из-за ухудшения погодных условий некоторым видам транспорта ограничили выезд из города по всем направлениям — ограничения коснулись общественного транспорта и машин с дизельными двигателями.

Кроме того, всех школьников столицы 15 января отправили на «дистанционку».