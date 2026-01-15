Занятия отменены: из-за холодной погоды курганские дети остаются дома

Курган переходит на дистант из-за погоды.
Из-за аномально низких температур в Кургане отменены очные занятия для школьников всех классов. Ученики будут учиться дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Внимание, в школах Кургана отменены занятия для учащихся 1−11-х классов первой смены из-за установившихся аномально низких температур воздуха. По данным на 6:00 утра в городе зафиксировано −36 градусов при скорости ветра около 1 м/с. По расчетам синоптиков, температура с учетом ветра ощущается как −41 градус. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — сообщает мэрия Кургана.
В Шадринске, 15 января, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся 1−11 классов первой смены воздержаться от очного обучения. И использовать иной формат занятий, принятый школой.