Занятия отменены: из-за холодной погоды курганские дети остаются дома

«Внимание, в школах Кургана отменены занятия для учащихся 1−11-х классов первой смены из-за установившихся аномально низких температур воздуха. По данным на 6:00 утра в городе зафиксировано −36 градусов при скорости ветра около 1 м/с. По расчетам синоптиков, температура с учетом ветра ощущается как −41 градус. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — сообщает мэрия Кургана.