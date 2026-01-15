Омский УФАС уличил дистрибьютора в нарушении законов торговли

Омский УФАС признал дистрибьютора торговой сети «Светофор» в Омске нарушившим Закон о торговле. Логистический центр «ОмскРитейлГрупп» неправильно составил договоры поставки с восьми производителями продовольственных товаров из разных регионов.
Как пояснили в УФАС, в договорах не были прописаны сроки оплаты поставки и возврата нереализованного товара поставщику. На таких условиях с логистическим центром работали ООО «Алтай Любимый», ООО «Калининградский мясоперерабатывающий завод» «Дейма», ООО ПК «Дядя Том», ООО «Квантсервер», ООО «Воронцовский продукт», ООО «Царицинские соленья», ООО «Карат», «Кондитерская фабрика “ПОБЕДА”. При этом по Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.
Кроме того, согласно договорам поставки и в нарушение вышеупомянутого закона дистрибьютор возмещал за счет поставщика ООО «Ишимский мясокомбинат» расходы на утилизацию непроданной продукции предприятия.
В итоге Омское УФАС России возбудило дело в отношении логистического центра «Светофора» и признало его нарушившим Закон о торговле.