Омский УФАС уличил дистрибьютора в нарушении законов торговли

Как пояснили в УФАС, в договорах не были прописаны сроки оплаты поставки и возврата нереализованного товара поставщику. На таких условиях с логистическим центром работали ООО «Алтай Любимый», ООО «Калининградский мясоперерабатывающий завод» «Дейма», ООО ПК «Дядя Том», ООО «Квантсервер», ООО «Воронцовский продукт», ООО «Царицинские соленья», ООО «Карат», «Кондитерская фабрика “ПОБЕДА”. При этом по Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.