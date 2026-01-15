Super: Футболист Погребняк закрутил роман с 18-летней студенткой

Телеведущий Александр Гордон в декабре 2025 года рассказал, что женился в шестой раз. Избранницей 61-летнего ведущего стала 23-летняя Алина Михайлова. До заключения брака пара была знакома около четырех лет, в течение которых то расставалась, то сходилась снова. Что известно о шестой жене Гордона и его предыдущих романах — в материале «Вечерней Москвы».