Super: Футболист Погребняк закрутил роман с 18-летней студенткой

Слухи о романе футболиста Павла Погребняка с 18-летней студенткой по имени София появились еще осенью прошлого года. Но тогда спортсмен отрицал, что встречается с юной девушкой. Однако в начале этого года журналист издания Super заснял пару, которая возвращалась из Дубая в Москву, в самолете.
Павел и София вместе провели новогодние празднике в жаркой стране. Девушка спала у футболиста на плече.
— Спутница Павла учится на лингвиста в Высшей школе экономики. Кроме того, девушка с такими же инициалами сдавала вступительные экзамены по математике в МГУ, а в школьные годы участвовала в Евразийской лингвистической олимпиаде, — сказано в статье.
Спортсмен развелся с Марией Погребняк в 2023 году после 17 лет брака. У них трое совместных сыновей. Вскоре после развода блогерша вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского и родила еще одного сына.
