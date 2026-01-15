В подъезде нельзя: Россиянам грозит штраф за оставленную в неположенном месте ёлку

Россияне могут заплатить штраф за оставленную в подъезде ёлку, причём не имеет значения, решили ли таким образом избавиться от живой ели или от искусственной. Штраф для жильцов за это составляет до пяти тысяч рублей. Наказать могут и управляющую компанию, здесь санкции могут достигнуть 400 тысяч рублей.