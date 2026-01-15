Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подъезде нельзя: Россиянам грозит штраф за оставленную в неположенном месте ёлку

В Госдуме предупредили о штрафах за оставленные в подъездах ёлки.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут заплатить штраф за оставленную в подъезде ёлку, причём не имеет значения, решили ли таким образом избавиться от живой ели или от искусственной. Штраф для жильцов за это составляет до пяти тысяч рублей. Наказать могут и управляющую компанию, здесь санкции могут достигнуть 400 тысяч рублей.

«Живая или искусственная елка считается крупногабаритным мусором», — напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова приводит РИА Новости.

Кошелев уточнил, что оставление в подъезде новогоднего дерева может быть расценено как нарушение санитарных требований либо как нарушение правил обращения с отходами.

Как избавиться от елки и почему нельзя просто оставить её около мусорного контейнера, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, если правильно утилизировать новогоднее дерево, оно не только не причинит вреда природе, но и принесет пользу, послужив вторичным сырьем.