В Хабаровском крае ледовую переправу Амурск-Вознесенское откроют 16 января

В Хабаровском крае на 16 января запланировано официальное открытие ледовой переправы «г. Амурск — с. Вознесенское» через реку Амур, — сообщает телеграм-канал «Администрация Амурского муниципального района» со ссылкой на ход работ и данные МЧС.
Подрядная организация ООО «Масштаб» по муниципальному контракту практически завершила подготовительные работы по устройству переправы. Уже выполнена разметка трассы, расчистка проезда дорожной техникой, отсыпка скальным грунтом съезда с острова на протоку «Гнилая», а также расчистка протоки Листвянная и основного русла реки. Срок сдачи объекта — 15 января 2026 года.
Ледовая переправа, протяжённостью около 13 километров, станет самой длинной в Хабаровском крае и позволит существенно сократить путь из центра Амурского района в Хабаровск и обратно — минимум на 140 километров по сравнению с маршрутом через Комсомольск и мост через Амур.
До официального открытия движения по ледовой трассе выезд на лёд может быть опасен, поэтому автомобилистам рекомендуется использовать автодорогу Комсомольск — Хабаровск. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при эксплуатации ледовых переправ.
О полной готовности переправы и её официальном открытии будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении администрации района.