Грузоподъёмность ледовой переправы в Николаевске увеличена до 12 тонн

С 14 января грузоподъемность ледовой переправы через реку Амур по маршруту Николаевск-на-Амуре — село Подгорное увеличена до 12 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это значит, что ледовый путь открыт для грузовиков.
Напомним, что переправа в этом году открыта 24 декабря, на несколько дней раньше обычного срока. Сначала право проезда получили машины грузоподъемностью 5 тонн, потом — 8 тонн, и вот теперь проезд разрешен для более тяжелого транспорта.
Этой зимой в Хабаровском крае функционируют 40 переправ. Первой открылась дорога через реку Мая около села Нелькан в Аяно-Майском районе. Длина переправы — 200 метров. Максимальная грузоподъемность составляет 20 тонн.
Еще два зимника в Охотском округе проложены до поселка Новое Устье и села Арка. Запуск обоих произошел в декабре. Между поселками Охотск и Иня дополнительная переправа откроется в январе.
Ледовые переправы начинают свою работу в зависимости от морозов и готовности инфраструктуры.