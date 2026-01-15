В Новосибирской области возвели 2,4 млн кв. м. жилья в 2025 году

Инструмент комплексного развития территорий (КРТ) способствует созданию задела на будущее и обеспечивает стабильный рост строительной отрасли. С 2020 по 2024 год в Новосибирской области введено более 11,8 миллиона квадратных метров жилья. Регион стабильно остается в топ-20 субъектов РФ по этому показателю и занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе.