В Новосибирской области возвели 2,4 млн кв. м. жилья в 2025 году

Особая гордость региона — значительное увеличение ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.

Источник: НДН.ИНФО

Новосибирская область достигла значительных успехов в жилищном строительстве в 2025 году. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов заявил, что план был перевыполнен, и в эксплуатацию введено 2 миллиона 416 тысяч квадратных метров жилья. Особенно успехи были отмечены в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам Богомолов рассказал, что в прошлом году установлен рекорд по вводу индивидуальных домов, превысивший 1 миллион квадратных метров. Для повышения прозрачности и предотвращения мошенничества в секторе ИЖС активно использовались эскроу-счета.

Количество договоров с эскроу-счетами с начала года увеличилось с 15 до 266, а общая сумма средств на них составила более 1,5 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Инструмент комплексного развития территорий (КРТ) способствует созданию задела на будущее и обеспечивает стабильный рост строительной отрасли. С 2020 по 2024 год в Новосибирской области введено более 11,8 миллиона квадратных метров жилья. Регион стабильно остается в топ-20 субъектов РФ по этому показателю и занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что в деревне под Новосибирском, страдающей от паводка, появился новый мост.