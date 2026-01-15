Лариса Долина снова выйдет на сцену после внезапного отъезда из России

Долина выступит в столичном баре Petter 27 января.
Народная артистка России Лариса Долина вернется к регулярным выступлениям в Москве и Санкт-Петербурге после возвращения из отпуска. В ее гастрольном плане запланировано семь концертов без крупных сольных программ.
«На первое полугодие 2026 года у народной артистки РФ Ларисы Долиной запланировано семь концертов», — сообщило РИА «Новости». Первое выступление Долиной с коллективом «Долина Band» назначено на 27 января в московском баре Petter. Концерт заявлен как клубная программа продолжительностью чуть более часа, билеты стоят от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
1 марта певица выступит в камерном формате в столичном Lюstra Bar. Самый доступный входной билет на этот концерт стоит пять тысяч рублей, места за столиками — от шести до 15 тысяч. В афише по-прежнему заявлен концерт «Юбилей на бис» в Доме музыки 6 марта, но продажа билетов на него приостановлена.
На 10 марта в графике Долиной значится участие в концерте к 100-летию со дня рождения композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце, билеты на это мероприятие еще не продаются. Также в марте певица выйдет на сцену Светлановского зала Дома музыки в рамках XXVI Международного фестиваля «Триумф джаза», где выступит с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. Дополнительно у артистки запланированы два сольных концерта в баре Petter — 26 марта и 25 мая.
Ранее крупный юбилейный концерт «Юбилей в кругу друзей» в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 25 февраля, перенесли на 15 ноября. Об этом сообщили в концертном зале «Октябрьский». Непосредственно на афише БКЗ указано, что юбилейный концерт Долиной планировали к 70-летию певицы, передает 360.ru. Стоимость билетов на эту программу, по данным билетных операторов, составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.
До этого на фоне скандала вокруг ее проданной квартиры по стране прошла серия отмен концертов. Россияне массово сдавали билеты, а новогоднее выступление в ресторане «Пушкин» отменили, заменив певицу Анжеликой Варум.
Лариса Долина освободила квартиру, право собственности на которую было присуждено бизнесвумен Полине Лурье, 9 января. Тогда же адвокаты покупательницы пригласили артистку на передачу ключей. Но подписание акта приема-передачи было отложено до 20 января из-за отъезда певицы.
Долина уехала отдыхать в ОАЭ. Артистка остановилась на лакшери-курорте в Абу-Даби на острове Саддият. Приставы возбудили исполнительное производство о выселении Долиной из квартиры в Москве.