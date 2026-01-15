Лариса Долина снова выйдет на сцену после внезапного отъезда из России

На 10 марта в графике Долиной значится участие в концерте к 100-летию со дня рождения композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце, билеты на это мероприятие еще не продаются. Также в марте певица выйдет на сцену Светлановского зала Дома музыки в рамках XXVI Международного фестиваля «Триумф джаза», где выступит с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. Дополнительно у артистки запланированы два сольных концерта в баре Petter — 26 марта и 25 мая.