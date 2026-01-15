Опрос показал, как россияне относятся к приходу ветеранов в их коллективы

«В ветеранах СВО общество видит не просто “бывших военных”, а носителей компетенций и морального капитала. Шесть из десяти опрошенных уверены: опыт, полученный в зоне спецоперации, пригодится на “гражданке” — от дисциплины и управленческих навыков до стрессоустойчивости и командной работы. Не случайно участники СВО стали вторым по популярности образом “героя года” (7%), уступив лишь президенту (22%). Статус героя — это аванс доверия: общество ожидает, что эти качества конвертируются в мирные профессии, предпринимательство, наставничество и общественную деятельность», — прокомментировала результаты опроса ведущий эксперт Департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева.