В Новосибирске спасатели освободили язык девочки из бутылки

Девочка 2016 г. р. случайно застряла языком в горлышке бутылки для питья. Ситуация была крайне неприятной и напугала ребёнка.

Источник: Соцсети

Вчера экипаж спасателей Вега‑1 снова выехал на помощь ребёнку. На этот раз инцидент произошёл в СНТ «Ветеран труда». Об этом сообщили спасатели МАСС.

Спасатели быстро прибыли на место и аккуратно распилили горлышко бутылки, освободив язык девочки.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников ЧС инцидент завершился благополучно — ребёнок не получил серьёзных травм.

Берегите себя и детей! В экстренных ситуациях звоните 112.