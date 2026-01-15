За 2025 год красноярцы позвонили и написали в 122 более 1,3 миллиона раз

Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин сообщил, что за прошлый год Единый контакт-центр края по номеру 122 принял 1,3 миллиона звонков и сообщений. Большинство из них — автоматически, без участия оператора.
572 500 раз люди передавали показания счётчиков воды, газа и электричества; 338 700 раз узнавали, когда отключат ресурсы; 24 300 раз спрашивали, когда работает МФЦ, и записывались на приём; 12 200 раз записывались на приём к врачу.
«В конце 2025 года мы модернизировали технологию искусственного интеллекта, который используется на номере. Если раньше робот при запросе пользователя искал подходящий ответ в базе с готовыми вопросно-ответными парами, то теперь он умеет сам генерировать ответ из всей информации, которая есть в базе данных. В этом году мы продолжим совершенствовать технологию», — написал министр.
Контакт-центр открыли в 2020 году — тогда он помогал с вопросами о коронавирусе. С тех пор на номер 122 обратилось более 4 миллионов человек.