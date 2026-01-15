За 2025 год красноярцы позвонили и написали в 122 более 1,3 миллиона раз

«В конце 2025 года мы модернизировали технологию искусственного интеллекта, который используется на номере. Если раньше робот при запросе пользователя искал подходящий ответ в базе с готовыми вопросно-ответными парами, то теперь он умеет сам генерировать ответ из всей информации, которая есть в базе данных. В этом году мы продолжим совершенствовать технологию», — написал министр.