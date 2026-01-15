Ричмонд
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям

РИА Новости: Миронов предложил платить учителям не ниже 200% средней зарплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по региону.

Обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку», — сказано в письме.

Также предлагается нормативно определить структуру заработной платы, при которой оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты имеют дополнительный характер и предоставляются по прозрачным критериям.

Кроме того, депутаты ГД предложили поддержать внедрение единой системы оплаты труда педагогов, в целях устранения межрегиональных перекосов в оплате труда педагогических работников и установления единых федеральных требований к ее базовым параметрам.

«Справедливая Россия» предлагает Минфину и Минпросвещению представить правительству РФ согласованные предложения по повышению оклада педагогических работников. Для устранения межрегионального зарплатного неравенства — предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей", — сказал Миронов РИА Новости.

В беседе с агентством Лантратова отметила, что учитель «должен чувствовать уважение государства — не словами, а делом».

