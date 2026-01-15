Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья погибшей от рук агента ICE женщины наняла юрфирму, представлявшую Флойда

Семья Рене Гуд, погибшей от рук сотрудника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Миннеаполисе, наняла для юридического представительства ту же фирму, которая ранее вела дело Джорджа Флойда.

Семья Рене Гуд, погибшей от рук сотрудника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Миннеаполисе, наняла для юридического представительства ту же фирму, которая ранее вела дело Джорджа Флойда.

Как сообщает телеканал CBS, речь идёт о чикагской компании, добившейся выплаты 27 миллионов долларов родственникам Флойда.

Инцидент произошёл 7 января во время операции ICE, в ходе которой, по версии властей, Гуд попыталась наехать на сотрудников ведомства, и один из них открыл огонь в целях самообороны. Позже в городе начались массовые протесты: мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал вывода ICE из города, а губернатор штата Тим Уолц привёл национальную гвардию в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал убитую женщину «замечательным человеком с жестокими действиями».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Тим Уолц: биография учителя, ставшего губернатором Миннесоты и кандидатом в вице-президенты США
Президентская гонка в США заканчивается в ноябре. Новый кандидат от демократов Камала Харрис предлагает на пост вице-президента малоизвестного Тима Уолца, губернатора Миннесоты. Расскажем, чем бывший учитель из небольшого городка привлек внимание партии.
Читать дальше