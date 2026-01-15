Семья погибшей от рук агента ICE женщины наняла юрфирму, представлявшую Флойда

Инцидент произошёл 7 января во время операции ICE, в ходе которой, по версии властей, Гуд попыталась наехать на сотрудников ведомства, и один из них открыл огонь в целях самообороны. Позже в городе начались массовые протесты: мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал вывода ICE из города, а губернатор штата Тим Уолц привёл национальную гвардию в состояние повышенной готовности.