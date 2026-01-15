Семья погибшей от рук агента ICE женщины наняла юрфирму, представлявшую Флойда

Семья Рене Гуд, погибшей от рук сотрудника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Миннеаполисе, наняла для юридического представительства ту же фирму, которая ранее вела дело Джорджа Флойда.
Как сообщает телеканал CBS, речь идёт о чикагской компании, добившейся выплаты 27 миллионов долларов родственникам Флойда.
Инцидент произошёл 7 января во время операции ICE, в ходе которой, по версии властей, Гуд попыталась наехать на сотрудников ведомства, и один из них открыл огонь в целях самообороны. Позже в городе начались массовые протесты: мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал вывода ICE из города, а губернатор штата Тим Уолц привёл национальную гвардию в состояние повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал убитую женщину «замечательным человеком с жестокими действиями».
