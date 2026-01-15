Экипаж Crew-11 с космонавтом РФ Платоновым экстренно возвращается на Землю с МКС

Как известно, в 2026 году пройдет ряд космических миссий. Так, один из полетов предусматривает возвращение американцев на Луну. В феврале на корабле «Орион» планируют стартовать к конечной точке четыре космонавта. Миссия включает в себя пролет вокруг Луны. NASA отмечает, что высадиться на Луне удастся к середине 2027 года. Посадки в ближайшем полете не предусмотрено. Миссия продлится 10 дней. Она станет частью масштабной программы «Артемида». Именно эта миссия предполагает высадку человека на Луну.