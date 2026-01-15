Экипаж Crew-11 с космонавтом РФ Платоновым экстренно возвращается на Землю с МКС

Экипаж миссии Crew-11 экстренно возвращается с Международной космической станции на Землю. В ночь на 15 января космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. Причиной возвращения на Землю стало ухудшение состояния здоровья одного из членов экипажа. На борту, в том числе, находится космонавт Олег Платонов. Об этом оповестили в NASA.
Известно, что здоровье одного из космонавтов ухудшилось из-за длительного пребывания в невесомости. Однако его имя не разглашается. В состав экипажа входят Олег Платонов, Зена Кардман, Майк Финк и Кимия Юи. Они находились на МКС с августа прошлого года.
Корабль Crew Dragon планируют посадить в Тихом океане. Конечная точка находится вблизи побережья Калифорнии. Погодные условия благоприятны для завершения миссии, оповестили в NASA.
Планируется провести приводнение корабля в 03:41 15 января по местному времени. Как отмечается, на МКС остается один астронавт — Кристофер Уильямс и два космонавта «Роскосмоса» — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.
Кроме того, Соединенные Штаты пошли на удивительный шаг в отношении России. Москве досрочно доверили управление МКС. Так, командир станции Майк Финк досрочно передал полномочия космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Это связано с внезапным возвращением экипажа Crew-11 на Землю. Теперь, после отбытия корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на космической станции останутся два российских космонавта и один американский.
Как известно, в 2026 году пройдет ряд космических миссий. Так, один из полетов предусматривает возвращение американцев на Луну. В феврале на корабле «Орион» планируют стартовать к конечной точке четыре космонавта. Миссия включает в себя пролет вокруг Луны. NASA отмечает, что высадиться на Луне удастся к середине 2027 года. Посадки в ближайшем полете не предусмотрено. Миссия продлится 10 дней. Она станет частью масштабной программы «Артемида». Именно эта миссия предполагает высадку человека на Луну.
США также планируют построить ядерный реактор на Луне. Это может произойти к 2030 году. С соответствующим указом выступил президент США Дональд Трамп.