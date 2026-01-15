В два раза повысились штрафы за нарушение правил перевозки детей в Приморье

Также физические лица, которые пользуются налоговым режимом «Налог на профессиональный доход», несут ответственность как должностные лица и платят штраф в размере 50 тысяч рублей с 9 января 2026 года. Это в случаях, если водитель совершил нарушение во время перевозки пассажиров и багажа в легковым такси.