В два раза повысились штрафы за нарушение правил перевозки детей в Приморье

На днях вступило новое положение статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Изменения коснулись правил перевозки детей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Теперь водители, нарушившие правила безопасности перевозки детей, будут платить штраф в размере пяти тысяч рублей (ранее — трех тысяч рублей); должностные лица — 50 тысяч рублей (ранее — 25 тысяч рублей); юридические лица — 200 тысяч рублей (ранее — 100 тысяч рублей).
Важно, что водители, которые занимаются предпринимательскими перевозками без образования юридического лица, как и прежде несут административную ответственность наравне с юрлицами — 200 тысяч рублей.
Также физические лица, которые пользуются налоговым режимом «Налог на профессиональный доход», несут ответственность как должностные лица и платят штраф в размере 50 тысяч рублей с 9 января 2026 года. Это в случаях, если водитель совершил нарушение во время перевозки пассажиров и багажа в легковым такси.