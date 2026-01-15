У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к востоку от города Кусиро. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 километров.
Сведения о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступали. Также не сообщалось об угрозе возникновения цунами.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в районе японских островов Огасавара.