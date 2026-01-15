В MAX выступили с заявлением после информации о взломе мессенджера

В пресс-службе мессенджера сообщили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе решения Amazon, а вся инфраструктура мессенджера размещена на серверах в России. По данным центра безопасности, при работе с паролями компания не применяет метод хэширования Bcrypt, на который ссылались анонимы. Анализ логов не показал подозрительной активности, а в программу BugBounty Max по теме возможной утечки не поступало ни одного обращения.