В MAX выступили с заявлением после информации о взломе мессенджера

Появились сообщения о взломе нацмессенджера MAX.
Национальный мессенджер MAX опроверг сообщения о якобы полном взломе платформы и утечке данных более 15 млн пользователей. В пресс-службе компании назвали сообщения о взломе фейком.
«Информация из анонимного источника — очередной фейк», — сообщили представители MAX. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее в Telegram начала распространяться информация о якобы полном взломе мессенджера. По словам анонимных хакеров, произошла утечка данных более 15 млн человек.
В пресс-службе мессенджера сообщили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе решения Amazon, а вся инфраструктура мессенджера размещена на серверах в России. По данным центра безопасности, при работе с паролями компания не применяет метод хэширования Bcrypt, на который ссылались анонимы. Анализ логов не показал подозрительной активности, а в программу BugBounty Max по теме возможной утечки не поступало ни одного обращения.
В пресс-службе подчеркнули, что массив данных, который неизвестные выложили в сеть в качестве «доказательства взлома», не связан с MAX. «Мах не хранит данные в указанном в сообщении формате», — сообщили там.
В системе отсутствуют данные о геолокации, дате рождения, электронной почте, ИНН, СНИЛС и других персональных параметрах, о которых заявили анонимные источники. Кроме того, в MAX нет username и «уровней аккаунта» — сервис не использует подобную систему маркировки пользователей. «Данные пользователей MAX надежно защищены», — резюмировали в пресс-службе платформы.