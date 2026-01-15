Кнутов рассказал о секретном оружии, которое США могут передать Киеву

«Поэтому опасность такого оружия очень большая. Если американцы его передадут Украине, то есть вероятность того, что киевский режим сосредоточит определенные силы на каком-то участке зоны СВО, используя подобного рода беспилотники. БПЛА с инфразвуковыми генераторами могут воздействовать на нашу оборону, вывести из строя личный состав и таким образом прорвать оборонительные линии. Поэтому, конечно, разбираться с этим нужно и достаточно быстро находить средства противодействия. А это не так просто, так как воздействие идет на тело и на внутренние органы. Да, стены могут, конечно, защитить, но за стеной ведь не будет прятаться военнослужащий — ему нужно вести бой», — сказал Кнутов.