Кнутов рассказал о секретном оружии, которое США могут передать Киеву

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru предупредил об опасности для ВС РФ оружия, которое США, вероятно, использовали при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам эксперта, эти технологии американцы могут передать украинской армии.
Речь идет о БПЛА с генераторами инфразвука.
«Современные инфразвуковые генераторы обычно имеют достаточно большие размеры. Вероятно, американцам удалось совершить некий технологический прорыв в этом вопросе, и они смогли создать достаточно компактные и мобильные инфразвуковые установки для беспилотников, при этом сохранив их высокую мощность», — отметил Кнутов.
Как рассказал эксперт, человек слышит звуки в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц, а всё, что ниже 16 Гц — это инфразвуковая частота. Инфразвук способен воздействовать на внутренние органы, вызывая их резонанс в соответствии с колебаниями внешнего источника. Это приводит не только к сильному дискомфорту и повреждению органов, но и при определенной мощности и продолжительности воздействия может вызвать смерть.
При этом звуковые волны способны обходить преграды и позволяет эффективно воздействовать на военных, даже если они находятся в небольших укрытиях.
«Поэтому опасность такого оружия очень большая. Если американцы его передадут Украине, то есть вероятность того, что киевский режим сосредоточит определенные силы на каком-то участке зоны СВО, используя подобного рода беспилотники. БПЛА с инфразвуковыми генераторами могут воздействовать на нашу оборону, вывести из строя личный состав и таким образом прорвать оборонительные линии. Поэтому, конечно, разбираться с этим нужно и достаточно быстро находить средства противодействия. А это не так просто, так как воздействие идет на тело и на внутренние органы. Да, стены могут, конечно, защитить, но за стеной ведь не будет прятаться военнослужащий — ему нужно вести бой», — сказал Кнутов.
Поэтому, добавил военный эксперт, сейчас важно не допустить появления беспилотников с генераторами инфразвука в зоне боевых действий.
«То есть здесь задача — действовать непосредственно через подавление самих вражеских БПЛА. Это сейчас уже становится возможным с помощью дронов ПВО», — подытожил Кнутов.
Напомним, охранник Мадуро сообщил СМИ, что США применили некое оружие, вызвавшее мощную звуковую волну, которая спровоцировала носовое кровотечение и рвоту кровью. По его словам, от такого воздействия «голова разрывалась изнутри» и невозможно было пошевелиться.