Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому нельзя пить газировку

РИА Новости: газировка может усилить болевой синдром при заболеваниях ЖКТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Газированную воду не рекомендуется пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, напиток может привести к изжоге и усилению болевого синдрома, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

«У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газированная вода способна вызывать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома. Отдельного внимания заслуживают сладкие газированные напитки, содержащие сахар и кислоты, которые повышают риск кариеса, метаболических нарушений и ожирения», — сказала Сысоева.

Однако врач отметила, что при умеренном употреблении газированная вода не несет серьезной угрозы для здорового человека.