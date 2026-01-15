Врач рассказала, кому нельзя пить газировку

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Газированную воду не рекомендуется пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, напиток может привести к изжоге и усилению болевого синдрома, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
«У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газированная вода способна вызывать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома. Отдельного внимания заслуживают сладкие газированные напитки, содержащие сахар и кислоты, которые повышают риск кариеса, метаболических нарушений и ожирения», — сказала Сысоева.
Однако врач отметила, что при умеренном употреблении газированная вода не несет серьезной угрозы для здорового человека.