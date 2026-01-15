В Приморье реализуют лучшие студенческие инициативы по трудоустройству

— В Приморье обучаются 46 тысяч студентов высшего профессионального образования — те, кто здесь родился, жители других регионов и стран. Более 75 процентов выпускников остаются в крае. Эта цифра отражает высокий потенциал для роста и развития, — заявил министр профобразования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий. — Молодежный карьерный центр, который мы создали, будет работать в тесном сотрудничестве с карьерными центрами вузов. Его задача — внедрять лучшие практики стажировок и трудоустройства с участием компаний, заинтересованных в работе со студентами. Подобные МКЦ успешно работают в Якутии и Нижегородской области.
Министр экономики Приморья Андрей Блохин рассказал о масштабных инвестиционных проектах с высокотехнологичными рабочими местами и достойной зарплатой, которые реализуются в Приморье. Только в судостроении и судоремонте требуется около восьми тысяч специалистов. В промпарке Большого Камня создаются производства стройматериалов и промышленного оборудования, в Находке — завод по выпуску минеральных удобрений. Новые проекты есть в сельском хозяйстве, туризме, логистике и перерабатывающей промышленности.
Атрибутами «стажировки мечты» студенты называют обратную связь от работодателя после практики, предоставление наставника от компании и оплату. Критерии «компании мечты» — доступ к курсам и конференциям, расширенный соцпакет, включая психологическую поддержку, оценка работы по результату, а не по часам, возможность гибридного формата.
Стоит заметить, фактически Молодежный карьерный центр начал работать задолго до официальной презентации. Осенью 2025-го МКЦ выступил координатором встреч около семи тысяч студентов системы среднего профессионального образования и 200 региональных компаний. В ноябре шесть университетов подключились к встречам с потенциальными работодателями. Те представили стажировки, практики и открытые вакансии познакомили со своей корпоративной культурой. Студенты побывали на действующих производствах и мастер-классах отраслевых экспертов.
Так, Центр карьеры ДВФУ организовал экскурсии на крупные заводы. Будущие приборостроители увидели на «Дальприборе» полный цикл производства средств поиска и гидроакустического оборудования для ВМФ России. Будущие энергетики познакомились с работой мини-ТЭЦ «Центральная» на острове Русском, педагоги — с практикой работы Уссурийского реабилитационного центра, а студенты Дальрыбвтуза — с фермой по выращиванию морских гидробионтов в Хасанском районе.
— Теория оживает, когда ты видишь процессы изнутри, задаешь вопросы тем, кто ежедневно решает конкретные задачи. Мы выступаем связующим звеном между образованием и промышленностью, — отметил руководитель Молодежного карьерного центра Приморья Руслан Гриценко.