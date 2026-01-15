В Приморье реализуют лучшие студенческие инициативы по трудоустройству

— В Приморье обучаются 46 тысяч студентов высшего профессионального образования — те, кто здесь родился, жители других регионов и стран. Более 75 процентов выпускников остаются в крае. Эта цифра отражает высокий потенциал для роста и развития, — заявил министр профобразования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий. — Молодежный карьерный центр, который мы создали, будет работать в тесном сотрудничестве с карьерными центрами вузов. Его задача — внедрять лучшие практики стажировок и трудоустройства с участием компаний, заинтересованных в работе со студентами. Подобные МКЦ успешно работают в Якутии и Нижегородской области.