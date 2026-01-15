«Амурские Тигрицы-ДВГАФК» сыграют домашние матчи с новосибирским «Олимпом»

24 и 25 января в Хабаровске в пятом туре чемпионата России Высшей лиги «Б» пройдут матчи клубов «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» и «Олимп» из Новосибирской области. В третьем туре команды уже встречались в Куйбышеве, тогда коллективы выиграли по разу друг у друга, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Хозяйки в первой встрече одержали верх — 3:2, а гости из Хабаровска взяли реванш во второй — 3:1.
Сейчас молодёжная команда волейбольного клуба «Амурские Тигрицы» промежуточно занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В активе «Амурских Тигриц-ДВГАФК» 4 победы в 8 играх.
В этом сезоне хабаровчанки уже провели дома второй тур чемпионата России Высшей лиги «Б», сыграв с командой «Алтай». В первом матче очки ушли гостям, а во втором «Тигрицы» одержали уверенную победу 3:0.
Заключительный, шестой тур чемпионата, который состоится во второй половине февраля, девушки также проведут на домашней площадке и сыграют вторую пару матчей с «Локомотивом-Ангарой».
Напомним, что команда «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» была создана в прошлом сезоне с целью подготовки кадров для основной команды. В своём дебютном сезоне волейболистки выступали в Высшей лиге, приобретая соревновательный опыт и оттачивая навыки профессиональных спортсменов. Теперь перед молодёжкой стоят амбициозные задачи по завоеванию призового места.
Добавим, что в начале сезона команда стала серебряным призёром Кубка федерации волейбола Иркутской области. Турнир прошёл в Иркутске. За медали боролись пять команд из Иркутска, Хабаровска и Улан-Удэ. «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» сумели победить в трёх из четырёх матчей: «Тигрицы» оказались сильнее «Локомотив-Ангара-2», «ИНК», «БГУ», и лишь «Локомотив-Ангара» не была обыграна хабаровчанками.