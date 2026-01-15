«Амурские Тигрицы-ДВГАФК» сыграют домашние матчи с новосибирским «Олимпом»

24 и 25 января в Хабаровске в пятом туре чемпионата России Высшей лиги «Б» пройдут матчи клубов «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» и «Олимп» из Новосибирской области. В третьем туре команды уже встречались в Куйбышеве, тогда коллективы выиграли по разу друг у друга, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Хозяйки в первой встрече одержали верх — 3:2, а гости из Хабаровска взяли реванш во второй — 3:1.