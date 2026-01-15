Иркутский хирург представил доклад о детской роботохирургии на саммите в США

IrkutskMedia, 15 января. В Денвере на международном научном саммите (18+) по детской малоинвазивной хирургии главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов представил доклад «Современный статус детской роботической хирургии в мире», чтобы обобщить актуальные мировые данные, обозначить перспективы технологии и показать пути преодоления географического неравенства в доступе детей к высокотехнологичной хирургической помощи.
Как сообщил Юрий Козлов в своем тг-канале (18+), выступление состоялось в рамках закрытого конгресса Ротенберга, участие в котором принимают специалисты, внесшие значительный вклад в развитие детской хирургии. По словам хирурга, подготовка доклада заняла несколько месяцев и включала 30-минутное видео с анализом клинических данных. В презентации были систематизированы преимущества и ограничения робот-ассистированной хирургии у детей, а также подробно разобраны требования к обучению и подготовке хирургов для работы за роботической консолью.
Отдельный акцент был сделан на телероботической хирургии как инструменте, способном снизить географическое неравенство детского населения большой страны в доступе к высокотехнологичной хирургической помощи.
По словам Юрия Козлова, детская роботическая хирургия пока находится на начальном этапе развития, однако обладает значительным потенциалом роста. Иркутская команда сегодня занимает передовые позиции в этом направлении, а представленные на конгрессе наработки уже становятся ориентиром для специалистов, только начинающих внедрение роботических технологий в детскую хирургию.
Ранее главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, член-корреспондент РАН, выдающийся российский хирург Юрий Козлов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Церемония вручения состоялась в торжественной обстановке в правительстве Приангарья.