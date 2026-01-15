Иркутский хирург представил доклад о детской роботохирургии на саммите в США

Как сообщил Юрий Козлов в своем тг-канале (18+), выступление состоялось в рамках закрытого конгресса Ротенберга, участие в котором принимают специалисты, внесшие значительный вклад в развитие детской хирургии. По словам хирурга, подготовка доклада заняла несколько месяцев и включала 30-минутное видео с анализом клинических данных. В презентации были систематизированы преимущества и ограничения робот-ассистированной хирургии у детей, а также подробно разобраны требования к обучению и подготовке хирургов для работы за роботической консолью.