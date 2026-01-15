Депутат представил лестницу жалоб для жителей при игнорировании обращений в УК

Депутат подчеркнул, что первым шагом должно стать официальное письменное обращение в саму УК. Необходимо лично подать заявление в двух экземплярах, получив отметку о приёме, или отправить его заказным письмом с уведомлением.
Это обязательное условие для дальнейших жалоб. В документе следует чётко описать проблему, указать адрес, ваши данные и требование устранить нарушения в разумный срок. По закону «О защите прав потребителей» на ответ даётся до 10 рабочих дней. Если в установленный срок ответа не поступило или проблема не решена, нужно переходить к следующим шагам.
Каплан Панеш.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
Вторым шагом, как отметил парламентарий, является обращение в государственную жилищную инспекцию региона. Жалобу можно подать через портал «Госуслуги», сайт ГИС ЖКХ или непосредственно на сайте инспекции, приложив все предыдущие обращения. Этот орган, по его словам, является главным контролёром деятельности УК и может выдать обязательное предписание или наложить штраф.
Если это не помогло, третьим шагом становится обращение в Роспотребнадзор. Депутат пояснил, что сюда следует жаловаться на некачественную услугу или нарушение сроков её оказания, так как услуги ЖКХ подпадают под закон о защите прав потребителей.
Четвёртым, более серьёзным шагом, Панеш назвал обращение в прокуратуру. Это необходимо при системных и грубых нарушениях или бездействии других инстанций. Прокуратура проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц.
Пятым и окончательным шагом парламентарий считает обращение в суд. Это крайняя мера для взыскания ущерба, компенсации или перерасчёта платы. Депутат отметил, что коллективный иск от нескольких жильцов часто бывает более эффективным.
«Таким образом, лестница жалоб строится от непосредственного контрагента — управляющей компании — через профильные контролирующие органы к надзорным и, в конечном счёте, к судебной защите. Последовательное и документально подтверждённое движение по этим ступеням является самым верным способом заставить нерадивую организацию выполнять свои обязанности», — заключил собеседник Life.ru.
