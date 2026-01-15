Депутат представил лестницу жалоб для жителей при игнорировании обращений в УК

Это обязательное условие для дальнейших жалоб. В документе следует чётко описать проблему, указать адрес, ваши данные и требование устранить нарушения в разумный срок. По закону «О защите прав потребителей» на ответ даётся до 10 рабочих дней. Если в установленный срок ответа не поступило или проблема не решена, нужно переходить к следующим шагам.