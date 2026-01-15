В Хабаровском крае на выходных предлагают восхождения и мастер-классы

В этот же день запланирован семейный тур «Петропавловка на лыжах + баня» (6+). Программа включает лыжную прогулку по Петропавловскому лесу протяжённостью от 4 до 15 км и отдых на базе «Добрый Лось» с баней и чаном. Также предусмотрено посещение Петропавловского женского монастыря.