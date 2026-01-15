В Хабаровском крае на выходных предлагают восхождения и мастер-классы

В Хабаровском крае партнёры проекта «Отдыхаем в крае» приглашают жителей и гостей региона активно провести ближайшие выходные, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В субботу, 17 января, желающие смогут принять участие в восхождении на гору Таунга высотой 1459 метров (16+). Организаторы предлагают маршруты разного уровня сложности — как для новичков, так и для опытных туристов. При поддержке гидов Дальневосточного центра туризма участники смогут безопасно подняться на вершину и насладиться зимними панорамами.
В министерстве туризма края отметили, что путешествие может стать основой видеоролика для Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», который проводится по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Приём заявок продолжается, а победители могут выиграть до 3 млн рублей.
Также в субботу в Хабаровске пройдёт программа «Святочные вечера в Беловодье» (18+). Участников познакомят с древними славянскими традициями, Велесовыми святками, предложат создать восковую свечу с травами, сплести косу-оберег и принять участие в старинных гаданиях и песнопениях.
В воскресенье запланирована экскурсия на крупнейший пивоваренный завод Дальнего Востока (18+). Гости посетят музей истории предприятия, увидят производственные цеха и продегустируют шесть сортов напитка под сопровождением эксперта.
18 января в 11:00 состоится мастер-класс по созданию украшений на шею (16+). Участники смогут обновить старые аксессуары и освоить новые навыки в творческой атмосфере. Мероприятие пройдёт в торговом центре «Энергоплаза».
В этот же день запланирован семейный тур «Петропавловка на лыжах + баня» (6+). Программа включает лыжную прогулку по Петропавловскому лесу протяжённостью от 4 до 15 км и отдых на базе «Добрый Лось» с баней и чаном. Также предусмотрено посещение Петропавловского женского монастыря.