Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии сообщили о смерти старейшего 142-летнего долгожителя

В возрасте 142 лет скончался Насер бин Радан Аль Рашид Аль Вадаи — старейший мужчина Саудовской Аравии. Он родился в 1884 году в районе Дхахран-эль-Джануб, который сегодня входит в южную часть страны. Аль Вадаи стал очевидцем объединения эмиратов в единое королевство. Об этом сообщил портал Qatar Tribune.

Источник: Life.ru

Причиной смерти стала длительная болезнь. Родные утверждают, что ему было 142 года, и у него осталось 134 потомка. Аль Вадаи пережил всех монархов династии Саудов, начиная с основателя государства короля Абдулазиза. На похороны в Дахране аль-Джануб пришли более семи тысяч человек.

Мужчина был женат трижды. Его третья жена прожила с ним 30 лет и тоже отметила 100-летие. Родственники связывали его крепкое здоровье со строгой дисциплиной и традиционной диетой. После прощальной церемонии его похоронили на исторической родине — в Аль-Рашиде.

Официального подтверждения возраста Аль Вадаи нет. Сейчас титул старейшего живущего мужчины планеты принадлежит бразильцу Жоао Мариньо Нето — ему 113 лет. Старейшая из ныне живущих женщин — британка Этель Катерхэм. Ей 21 августа исполнилось 116 лет. Абсолютный рекорд долголетия — 122 года и 164 дня — установила француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году.

При этом осенью прошлого года суд Узбекистана признал 130-летнюю Хувайдо Умарову самым пожилым человеком на Земле. Суд вынес решение о признании этого факта, несмотря на отсутствие подтверждающих документов, поскольку записи о её рождении в метрических книгах того времени не сохранились.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.