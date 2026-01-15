В Саудовской Аравии сообщили о смерти старейшего 142-летнего долгожителя

Причиной смерти стала длительная болезнь. Родные утверждают, что ему было 142 года, и у него осталось 134 потомка. Аль Вадаи пережил всех монархов династии Саудов, начиная с основателя государства короля Абдулазиза. На похороны в Дахране аль-Джануб пришли более семи тысяч человек.
Мужчина был женат трижды. Его третья жена прожила с ним 30 лет и тоже отметила 100-летие. Родственники связывали его крепкое здоровье со строгой дисциплиной и традиционной диетой. После прощальной церемонии его похоронили на исторической родине — в Аль-Рашиде.
Официального подтверждения возраста Аль Вадаи нет. Сейчас титул старейшего живущего мужчины планеты принадлежит бразильцу Жоао Мариньо Нето — ему 113 лет. Старейшая из ныне живущих женщин — британка Этель Катерхэм. Ей 21 августа исполнилось 116 лет. Абсолютный рекорд долголетия — 122 года и 164 дня — установила француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году.
При этом осенью прошлого года суд Узбекистана признал 130-летнюю Хувайдо Умарову самым пожилым человеком на Земле. Суд вынес решение о признании этого факта, несмотря на отсутствие подтверждающих документов, поскольку записи о её рождении в метрических книгах того времени не сохранились.
