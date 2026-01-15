В Саудовской Аравии сообщили о смерти старейшего 142-летнего долгожителя

Причиной смерти стала длительная болезнь. Родные утверждают, что ему было 142 года, и у него осталось 134 потомка. Аль Вадаи пережил всех монархов династии Саудов, начиная с основателя государства короля Абдулазиза. На похороны в Дахране аль-Джануб пришли более семи тысяч человек.