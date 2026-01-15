Стало известно, сколько концертов даст Долина в первой половине 2026 года

Также в афише артистки до сих пор числится концерт «Юбилей на бис», который запланирован на 6 марта в Московском международном доме музыки. Ранее СМИ сообщали, что данный концерт отменен, однако Пудовкин заявил агентству, что изменений по нему нет. При этом продажа билетов на мероприятие приостановлена.