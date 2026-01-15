Стало известно, сколько концертов даст Долина в первой половине 2026 года

На первое полугодие этого года у народной артистки России Ларисы Долиной запланировано семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления. Это следует из графика выступлений певицы.
Так, впервые в 2026 году она выступит со своими музыкантами, коллективом «Долина Band», в московском баре Petter 27 января. Цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
25 февраля Долина планировала дать большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в концертном зале «Октябрьский» в Петербурге. Но его перенесли на 15 ноября. Представитель артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости отказался комментировать причину такого решения. Стоимость билетов составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.
1 марта исполнительница споет в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на концерт обойдется в пять тысяч рублей, стоимость мест за столиком варьируется от шести до 15 тысяч рублей.
Также в афише артистки до сих пор числится концерт «Юбилей на бис», который запланирован на 6 марта в Московском международном доме музыки. Ранее СМИ сообщали, что данный концерт отменен, однако Пудовкин заявил агентству, что изменений по нему нет. При этом продажа билетов на мероприятие приостановлена.
10 марта певица должна будет принять участие в концерте к 100-летию народного артиста РФ, композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце. Билеты пока не поступили в продажу.
Кроме того, в марте Долина станет участницей XXVI Международного фестиваля «Триумф джаза» и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная цена билетов достигает восьми тысяч рублей.
В графике певицы еще два сольных концерта в столичном баре Petter — 26 марта и 25 мая.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Долина столкнулась со снижением продаж билетов на свои шоу после скандала с квартирой в Хамовниках.