В школах ХМАО обявили актированные дни из-за морозов

Почти во всех школах региона отменили занятия у первой смены.
В понедельник, 15 января, на территории ХМАО днем прогнозируется температура воздуха от −22 до −27 градусов. На западе округа будет теплее — до −13, а на востоке ожидаются морозы до −37 градусов.
В ряде районов ХМАО отменены занятия для учащихся 1−11 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опускается до −35 градусов.
Белоярский, Бобровский, Верхнеказымский, Лыхма, Горноправдинск, Кондинское, Алтай, Казым, Корлики, Леуши, Цингалы.
Для учащихся с первого по восьмой классы занятия отменены в следующих пунктах:
Лянтор, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Белогорье, Лямина, Сайгатина, Согом, Шапша, Ягурьях, Выкатной, Каркатеевы, Карымкары, Кедровый, Кирпичный, Комсомольский, Красноленинский, Нижнесортымский, Пырьях, Салым, Сибирский, Сингапай, Сорум, Сосновка, Усть-Юган, Юганская Обь, Куминский, Пойковский, Талинка, Батово, Болчары, Елизарово, Каменное, Кышик, Лемпино, Нялинское, Реполово, Селиярово, Троица, Тюли, Чеускино, Сытомино.
Для учащихся с первого по четвертый класс:
Нягань, Урай, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Ушья, Чемаши, Чехломей, Шугур, Щекурья, Юмас, Шайтанка, Ванзетур, Коммунистический, Куть-Ях, Луговской, Мулымья, Половинка, Светлый, Сентябрьский, Сергино, Таежный, Унъюган, Ягодный, Андра, Березово, Игрим, Луговой, Междуреченский, Мортка, Октябрьское, Приобье, Большие Леуши, Большой Атлым, Ванзеват, Ларьяк, Малый Атлым, Охтеурье, Перегребное, Полноват, Саранпауль, Теги, Чантырья, Шеркалы.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).