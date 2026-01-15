Ричмонд
ВСУ захватили детский санаторий: бойцы РФ штурмуют крепость Святогорска

В Святогорске начались бои. Военный эксперт Гагин рассказал о ситуации в городе, обратив внимание на укрепрайоны противника.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные превратили детский санаторий «Жемчужина» в Святогорске в ДНР в укрепрайон, за который сейчас идут ожесточенные бои, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ранее военные каналы писали, что бойцам РФ удалось продвинуться в районе Святогорска на 10 км и начать брать город в клещи.

«За детский санаторий “Жемчужина Донетчины” идут ожесточенные бои, штурмовики “закусились” в этом районе. Там находится одна из баз противника, которую он будет всеми силами удерживать. ВСУ превратили ее в укрепрайон. Детский санаторий расположен рядом с лесом, там есть капитальные строения, их противник и использует», — сказал Гагин.

Весной 2022 года этот же санаторий находился в эпицентре боевых действий. Тогда жилые корпуса получили серьезные повреждения.

Ранее Подоляка рассказал о тяжелой ситуации в Святогорске.