В Качугском районе открыли ледовую переправу через Лену

В Иркутской области за сутки 14 января специалисты МЧС потушили 10 пожаров, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, открыта одна новая ледовая переправа, в целом в регионе действуют 29 таких зимников.
— Новая переправа работает в Качугском районе, недалеко от села Верхоленск, на дороге Верхоленск — Магдан. Она проходит через реку Лена, — уточнили в дирекции автодорог региона.
Грузоподъёмность переправы составляет 30 тонн. Подрядчик установил необходимые дорожные знаки, организовал пункт обогрева и круглосуточное дежурство.
