«Реал» с новым тренером проиграл в матче Кубка Испании команде из 2-го дивизиона

Это был первый матч «сливочных» под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа, назначенного на пост 12 января. Голы у победителей забили Хави Вильяр (42-я минута) и Хефте Бетанкор (82, 90+4), у «Реала» отличились Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсия (90+1). Эта победа стала для «Альбасете» первой в истории встреч с мадридским клубом после 14 предыдущих попыток.