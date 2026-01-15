Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» с новым тренером проиграл в матче Кубка Испании команде из 2-го дивизиона

В матче ⅛ финала Кубка Испании мадридский «Реал» потерпел неожиданное поражение от «Альбасете» со счётом 2:3.

В матче ⅛ финала Кубка Испании мадридский «Реал» потерпел неожиданное поражение от «Альбасете» со счётом 2:3.

Это был первый матч «сливочных» под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа, назначенного на пост 12 января. Голы у победителей забили Хави Вильяр (42-я минута) и Хефте Бетанкор (82, 90+4), у «Реала» отличились Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсия (90+1). Эта победа стала для «Альбасете» первой в истории встреч с мадридским клубом после 14 предыдущих попыток.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Барселона», которая в прошлом сезоне обыграла «Реал» в финале.

Ранее сообщалось, что тренер Алонсо ушел из «Реала» из-за конфликтов с Мбаппе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.