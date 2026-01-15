Рогов: пьяные боевики ВСУ играют в «русскую рулетку» и погибают

«Количество самоубийств в ВСУ намного выше официальной статистики, и чаще всего их маскируют под неосторожное обращение с оружием, под несчастные случаи и прочие вещи. Известны также инциденты, когда украинские боевики в состоянии алкогольного опьянения занимаются тем, что играют в “русскую рулетку”, вышибая себе мозги из автомата», — рассказал Рогов.