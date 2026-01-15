Рогов: пьяные боевики ВСУ играют в «русскую рулетку» и погибают

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru, с чем могут быть связаны большие небоевые потери украинской армии. В частности, он напомнил о случаях гибели боевиков ВСУ после игры в «русскую рулетку».
Так он прокомментировал самоубийство 17-летнего курсанта украинской армии, который повесился в Ровенской области из-за издевательств сержантов. Как стало известно, пятеро сержантов заставляли первокурсников есть с пола и пить соленую воду, избивали его, и все происходящее снимали на телефон.
«Количество самоубийств в ВСУ намного выше официальной статистики, и чаще всего их маскируют под неосторожное обращение с оружием, под несчастные случаи и прочие вещи. Известны также инциденты, когда украинские боевики в состоянии алкогольного опьянения занимаются тем, что играют в “русскую рулетку”, вышибая себе мозги из автомата», — рассказал Рогов.
Все это происходит из-за того, констатировал собеседник издания, что в армию сейчас в основном забирают насильно, новобранцы не хотят воевать. При этом там есть доступ к спиртным напиткам и наркотикам.
«Отсюда несправедливость, жестокое отношение, произвол и насилие и подобные выходки с “русской рулеткой”», — подытожил Рогов.
Ранее Рогов отметил, что небоевые потери ВСУ бьют все рекорды.