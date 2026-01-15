Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Босфоре прекращены поиски пловца Свечникова из РФ, следствие продолжается

Родственники пропавшего пловца Свечникова рассказали о прекращении его поисков в Босфоре.

Источник: Комсомольская правда

Поиски Николая Свечникова, пловца из РФ, который пропал в Босфоре во время межконтинентального заплыва, прекращены. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на родственницу Свечникова Алену Караман.

«Поиски Николая в Босфоре и Мраморном море прекращены в 2025 году, несколько дайверов помогли нам и погружались в Босфор в ряде точек в попытке найти его», — сказала Караман, добавив, что следствие продолжается, его ведёт жандармерия.

Напомним, российский пловец Николай Свечников из Москвы пропал во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра, стартовал вместе с несколькими тысячами участников, но на финише не появился. Это произошло 24 августа.

Речь о том, что поиски Николая Свечникова могут быть прекращены, зашла в октябре. Тогда семья пропавшего спортсмена выступила против прекращения поисков.

Сообщалось, что турецкий спортсмен, участвовавший в тех же соревнованиях, утверждал, что видел Николая во время заплыва и даже предупреждал его о том, что тот плывет не в том направлении.

Узнать больше по теме
Босфор: география и история знаменитого пролива
Босфор — уникальный пролив, разделяющий Европу и Азию. На его берегах сохранилось наследие византийских и османских эпох, а сегодня здесь раскинулся величественный Стамбул. Стратегическая магистраль служит важнейшим торговым и транспортным коридором мирового значения. О географии, истории и удивительных особенностях этой водной артерии рассказываем в материале.
Читать дальше