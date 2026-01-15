В Босфоре прекращены поиски пловца Свечникова из РФ, следствие продолжается

Поиски Николая Свечникова, пловца из РФ, который пропал в Босфоре во время межконтинентального заплыва, прекращены. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на родственницу Свечникова Алену Караман.
«Поиски Николая в Босфоре и Мраморном море прекращены в 2025 году, несколько дайверов помогли нам и погружались в Босфор в ряде точек в попытке найти его», — сказала Караман, добавив, что следствие продолжается, его ведёт жандармерия.
Напомним, российский пловец Николай Свечников из Москвы пропал во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра, стартовал вместе с несколькими тысячами участников, но на финише не появился. Это произошло 24 августа.
Речь о том, что поиски Николая Свечникова могут быть прекращены, зашла в октябре. Тогда семья пропавшего спортсмена выступила против прекращения поисков.
Сообщалось, что турецкий спортсмен, участвовавший в тех же соревнованиях, утверждал, что видел Николая во время заплыва и даже предупреждал его о том, что тот плывет не в том направлении.